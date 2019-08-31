Трое детей в российской семье — это нормальное, сообщает DEITA.RU. Такого мнения придерживается российский лидер Владимир Путин.

Во время встречи с врио губернатора Мурманской области Андреем Чибисом, глава региона заявил, что военные Сверенного флота живут в неподобающих для них условиях и это при том, что в семьях большое количество детей. По словам Чибиса, в каждой семье воспитывается почти три ребенка.

Сразу после такого заявления, Владимир Путин поправил подчиненного. Президент уверен, что это не большое или огромное число детей в семье, а нормальное.

По словам бывшего главы Росстата Александра Суринова, который в свою очередь является многодетным отцом, сегодня в России рождается больше детей, чем, например, в начале двухтысячных годов. При этом четверть малышей рождается, что называется, вне брака. При этом половину из них признает и отец, и мать, то есть это новая форма брака. В среднем на одну женщину фертильного возраста приходится 1,7 малыша. Отмечается, что в разных регионах по-разному.

Екатерина Брязгунова