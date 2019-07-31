Начальником Управления ФСБ России по Приморскому краю назначен Денис Симонов, сообщает DEITA.RU. Об этом стало известно в среду, 31 июля.

Такой указ подписал глава государства Владимир Путина накануне.

Ранее Денис Симонов возглавлял аналогичное ведомство в Амурской области.

Предыдущий глава управления — Игорь Стручков — покинул свой пост в связи с переводом на новую службу.

Для справки

Денис Симонов родился в Омске в 1972 году. Служит в органах российской безопасности на протяжении последних 24-х лет. Начинал свою трудовую деятельность оперуполномоченным. Позднее был назначен на руководящую должность.

Последние шесть лет возглавлял УФСБ России по Амурской области.

Алексей Симонов