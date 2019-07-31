Начальником Управления ФСБ России по Приморскому краю назначен Денис Симонов, сообщает DEITA.RU. Об этом стало известно в среду, 31 июля.
Такой указ подписал глава государства Владимир Путина накануне.
Ранее Денис Симонов возглавлял аналогичное ведомство в Амурской области.
Предыдущий глава управления — Игорь Стручков — покинул свой пост в связи с переводом на новую службу.
Для справки
Денис Симонов родился в Омске в 1972 году. Служит в органах российской безопасности на протяжении последних 24-х лет. Начинал свою трудовую деятельность оперуполномоченным. Позднее был назначен на руководящую должность.
Последние шесть лет возглавлял УФСБ России по Амурской области.
Алексей Симонов