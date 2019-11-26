Важному человеку предлагают зарплату 300 тысяч

Хорошая заработная плата зачастую подразумевает под собой выполнение сложных задач и высокую ответственность. О самых амбициозных вакансиях ноября, представленных во Владивостоке порталом по поиску работы Superjob.ru, рассказывает DEITA.RU.

Так, 300 тысяч рублей может ежемесячно зарабатывать руководитель оптового направления, он же — руководитель филиальной сети. Финансовому директору предлагают заработную плату от 150 тысяч рублей. Региональный директор может рассчитывать на 100 тысяч каждый месяц.

Также в топ-5 лучших вакансий месяца вошли главный бухгалтер и начальник автоколонны, им предлагают 70 и 60–65 тысяч соответственно.

Екатерина Брязгунова