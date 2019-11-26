telegr wh call

Новости

Идея Центробанка обрадует владельцев банковских карт

26 Ноябрь 2019, 10:45

Полиция Голливуда застрелила мужчину с мачете

26 Ноябрь 2019, 10:31

Tele2 и фонд «Навстречу переменам» выбрали победителей конкурса социальных предпринимателей

26 Ноябрь 2019, 10:19

Когда стихия нанесет удар по региону, сказали синоптики

26 Ноябрь 2019, 10:15

В Приморье стало модно быть "человеком Кожемяко"

26 Ноябрь 2019, 10:09

Хабаровские энергетики приняли участие в работе Дальневосточного молодежного бизнес-инкубатора

26 Ноябрь 2019, 09:46

Важному человеку предлагают зарплату 300 тысяч

26 Ноябрь 2019, 09:45

Последний день года могут сделать выходным

26 Ноябрь 2019, 09:41

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Важному человеку предлагают зарплату 300 тысяч

деньги, валюта, кошелек, рубль, рубль

Хорошая заработная плата зачастую подразумевает под собой выполнение сложных задач и высокую ответственность. О самых амбициозных вакансиях ноября, представленных во Владивостоке порталом по поиску работы Superjob.ru, рассказывает DEITA.RU.

Так, 300 тысяч рублей может ежемесячно зарабатывать руководитель оптового направления, он же — руководитель филиальной сети. Финансовому директору предлагают заработную плату от 150 тысяч рублей. Региональный директор может рассчитывать на 100 тысяч каждый месяц.

Также в топ-5 лучших вакансий месяца вошли главный бухгалтер и начальник автоколонны, им предлагают 70 и 60–65 тысяч соответственно.

Екатерина Брязгунова

Читайте также:

Названа работа во Владивостоке за 153 тысячи в месяц

Этих специалистов ждет сокращение в 2018 году

Важный работник сможет безбедно жить с такой зарплатой

Популярное

Владельцев банковских карт возьмут под колпак

Громкую отставку подписал Медведев

Медведев предложил работать четыре часа в день

«Грей бетон»: Путин вызвал Рогозина на серьезный разговор
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Как вы считаете, уборка снега - это забота:
Голосовать
Загрузка...