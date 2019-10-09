Важность смеха и медицинское воспитание школьников обсудили на Дальневосточном форуме

Форум под названием «Тихоокеанская Россия – территория здоровья» стартовал на территории кампуса ДВФУ на острове Русском, сообщает DEITA.RU. На протяжении трёх дней участники со всего Дальнего Востока и некоторых западных регионов России будут делиться опытом, обсуждать инновации в сфере здоровья и медицины, а также участвовать в практических оздоровляющих занятиях.

В первый день форума состоялось пленарное заседание на тему «Здоровое поколение – стратегические приоритеты России». Врио вице-губернатора Приморского края Виктор Фисенко рассказал о положительной динамике в диспансеризации населения в Приморском крае, а также о снижении смертности в регионе. Помимо этого, Виктор Фисенко отметил важность осведомлённости населения о первых признаках инсульта, и рассказал, что подобную информацию будут изучать уже с малых лет при помощи организации открытых уроков в школах.

«Мы сейчас только приступили к этому направлению. Детей в школе мы будем активно информировать о признаках инсульта, начиная с игровой формы для младших классов, заканчивая уже старшими классами. Рассказывать, что, если вы видите у вашего старшего поколения данные признаки, вы должны однозначно позвонить родителям и в скорую помощь. Одна из основных проблем – тяжесть состояния пациента, прогноз которого усугубляется, если он не попадает к медикам вот в эти четыре с половиной часа, когда его необходимо госпитализировать. Наша задача – это время максимально сократить. Другими блоками обучения станут «Здоровое питание», «Уход за полостью рта» и «Профилактика травматизма», - отметил Виктор Фисенко.

О работе со студентами рассказал заместитель проректора по медицинским вопросам доктор медицинских наук, профессор департамента клинической медицины ДВФУ Галина Николаевна Бондарь.

«У нас в Дальневосточном федеральном университете есть Центр психологического и социального здоровья, есть Центр студенческого спорта, есть при медицинском центре реабилитационный центр, есть Центр питания и здорового образа жизни. Сейчас на настоящий момент в школе биомедицины проходит разработка новых функциональных продуктов питания на основе морских биоресурсов, как один из компонентов здорового образа жизни», - рассказала Галина Бондарь.





Об инновационных подходах к формированию здоровья рассказал Дмитрий Ефимов, сертифицированный тренер и амбассадор Международной Федерации «Йога смеха» в России и странах СНГ. Эксперт отметил, что мозг не распознаёт, какой смех использует человек - искусственный или естественный. Гормон радости выделяется в кровь при смехе любого рода, поэтому для борьбы со многими психологическими, а в отдельных случаях и соматическими болезнями, уместно применять смехотерапию.

«Качество жизни сейчас во всем мире измеряется индексом счастья. Средняя продолжительность взрослого смеха 3 секунды. По моим ощущениям, в России взрослые люди смеются семь раз в день. Всего двадцать секунд в день вы проявляете свою самую главную эмоцию радости и счастья. И о каком индексе счастья может идти речь?», - отметил Дмитрий Ефимов.

При этом эксперт отметил, что в текущем году профессиональное выгорание официально признано заболеванием Всемирной организацией здравоохранения. Дмитрий подчеркнул важность правильного выражения эмоций в жизни врачей, обращаясь к собравшимся медикам в числе слушателей.





«Смех смехом, но вы в самом эпицентре зоны риска. Потому что та профессиональная деформация, которая происходит у врачей – такая же как у милиционеров, педагогов. Это очень сильное эмоциональное выгорание на работе. Сейчас появилась целая наука – гелотология – наука о смехе», - сообщил Дмитрий Ефимов, отметив, что принципы данной науки смогут помочь в решении проблемы профессиональных деформаций личности.

На пленарном заседании обсудили весь спектр приоритетных направлений в области здоровья россиян. Для решения проблемы профессионального выгорания врачей и педагогов можно применять инновационные методы. Здоровые и счастливые специалисты смогут в русле здорового образа жизни воспитать юное поколение, в том числе и своим примером. Таким образом, основные приоритетные направления для повышения качества жизни в регионе определены, и будут продолжать реализовываться на территории Приморского края.

Софья Корф