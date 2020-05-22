Важность Тихоокеанского флота подчеркнул эксперт

У Тихоокеанского флота есть особая отличительная черта, считает военный эксперт, сообщает ИА DEITA.RU.

По мнению военного публициста и обозревателя Владислава Шурыгина, дело в расположении. Хотя все флоты необходимы для обороны, ТОФ играет особую стратегическую роль, пишет Nation News.

«У Тихоокеанского флота особая роль, потому что он фактически находится напротив, через океан, от нашего основного противника – США, там же находится еще одна очень серьезная угроза для нас – Япония, и значение ТОФ переоценить очень сложно. Тихоокеанский флот обеспечивает нам стратегический паритет», – подчеркнул Шурыгин.

Также эксперт напомнил, что ТОФ начал строиться куда позже, чем у остальных государств региона. Сейчас же он видит оживление «после многих лет ельцинского забвения».