У процессов, происходящих в современной экономике, нет аналогов, сообщает DEITA.RU.

Как пишет РИА ФАН, на данном историческом происходит необычное явление, не имеющее аналога в истории. Одновременно происходят сразу несколько глобально значимых процессов.

С увеличением могущества Китая началось разрушение однополярного америкацентричного мира, сформировавшегося на обломках ялтинско-потсдамской системы мироустройства после СССР. Практически одновременно рушится вестфальская система мироустройства, возведенная на принципе главенства национальных государств как субъектов международного права.

Причиной этому – темпы развития Китая, который обладает огромным потенциалом и расширяет зону влияния и контроля, приближаясь к США по уровню политической мощи. При сохранении темпов развития Китай скоро окажется субъектом, с которым не сможет конкурировать не только ни одно государство мира, но и самая крупная цивилизация по определению Хантингтона – Европа. Конкурировать смогут только политико-экономические субъекты, созданные на основе союза государств и даже цивилизаций — мегасубъекты.

Возникнут две изолированные друг от друга, глобально значимые, конкурирующие между собой финансовые системы — зона доллара и зона юаня. Мир перейдет от доллара как общемировой расчетной единицы и его функции мерила стоимости - к золоту. Проникновение в зону чужой валюты будет приравниваться к диверсии, межзональные расчеты будут осуществлять золотом и другими ценными металлами.

Китайцы рассматривают социально-экономическое положение России как глубоко кризисное и ожидают нашего выхода из-под финансовой зависимости от Запада как условия, требуемого для повышения уровня доверия и формирования российско-китайского стратегического союза, необходимого сегодня для обеспечения безопасности обоих государств. Предполагается, что дальнейшая расстановка сил в мире будет во многом зависеть от этого выбора России.

Анастасия Туркова