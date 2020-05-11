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Важную улицу перекроют во Владивостоке
Автолюбителям придётся ездить в объезд
В приморской столице временно изменится автомобильная схема движения на одном из важных участков, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на администрацию Владивостока.
С 11 по 22 мая будет перекрыта улица Ивановская, расположенная недалеко от площади Луговая. Ограничения коснутся отрезка дороги от 19 дома Ивановской улицы по 3 дом Новоивановской.
Причиной ограничений станут работы по демонтажу трамвайных путей, которые до сих пор сохранились на этом отрезке. Автолюбителей предупредят о закрытии дороги соответствующими знаками.
Им придётся ездить в объезд по улицам Луговая и Светланская.