Важную улицу перекроют во Владивостоке

В приморской столице временно изменится автомобильная схема движения на одном из важных участков, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на администрацию Владивостока.

С 11 по 22 мая будет перекрыта улица Ивановская, расположенная недалеко от площади Луговая. Ограничения коснутся отрезка дороги от 19 дома Ивановской улицы по 3 дом Новоивановской.

Причиной ограничений станут работы по демонтажу трамвайных путей, которые до сих пор сохранились на этом отрезке. Автолюбителей предупредят о закрытии дороги соответствующими знаками.

Им придётся ездить в объезд по улицам Луговая и Светланская.