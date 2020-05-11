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Важную улицу перекроют во Владивостоке

ремонт дороги, дорожные знаки

Автолюбителям придётся ездить в объезд

В приморской столице временно изменится автомобильная схема движения на одном из важных участков, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на администрацию Владивостока.

С 11 по 22 мая будет перекрыта улица Ивановская, расположенная недалеко от площади Луговая. Ограничения коснутся отрезка дороги от 19 дома Ивановской улицы по 3 дом Новоивановской.

Причиной ограничений станут работы по демонтажу трамвайных путей, которые до сих пор сохранились на этом отрезке. Автолюбителей предупредят о закрытии дороги соответствующими знаками.

Им придётся ездить в объезд по улицам Луговая и Светланская.

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