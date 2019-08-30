Утром в пятницу, 30 августа, рынок на Спортивной во Владивостоке снова ушел под воду, сообщает DEITA.RU.

Сильные дожди, которые обрушились прошедшей ночью, буквально утопили главный столичный рынок. Торговые палатки, судя по присланным в редакцию кадрам, ушли под воду не менее, чем на полметра. Иностранные граждане, которые трудятся на рынке, были шокированы увиденным. Все, что им оставалось делать, — толпиться на крыльце торгового центра «Кристалл».

Кроме того, местные жители рассказывают, что проехать к Приморскому океанариумы в пятницу также стало проблематично. Вода на некоторых участках дороги зашла на асфальт, а на обочине, где привычно размещены канавы, для стока в них воды, плещутся настоящие глубоководные реки.

По словам автора видео, присланного в редакцию, на одном из участков вода поднялась почти до самых стекол.

Ранее прошла информация о том, что ранним утром из-за большой воды был перекрыт выезд из города.

Екатерина Брязгунова