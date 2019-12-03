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Важные работники могут получать до 150 тысяч
Традиционно самыми богатыми во Владивостоке могут стать моряки, менеджеры по продажам и руководители высшего звена. Подборку самых оплачиваемых вакансий FarPost подготовило DEITA.RU.
Так, заработную плату от 150 тысяч рублей предлагают менеджеру по продажам. Реализовывать крупным и мелким оптом придется сталелитейную продукцию.
Зарплату до 200 тысяч рублей предлагают директору филиала фирмы недвижимости. Нужно развивать направление «Аренда жилых и нежилых помещений».
Все остальные специалисты, которые могут претендовать на ежемесячный доход от 150 тысяч, — моряки. На суда различных компаний, в первую очередь, рыбопромышленных, требуются капитаны, судовые инженеры, мастера по добыче краба, электромеханики, помощники капитана, рефмеханики на транспорт и судовые электрики.
Екатерина Брязгунова