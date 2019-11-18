Важные трассы закрыты для проезда в столице

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Трасса Седанка-Патрокл временно перекрыта во избежание многочисленных ДТП. Сейчас Владивосток скован 10-балльными пробками, сообщает DEITA.RU.

Как сообщает городская ГИБДД, трасса Де Фриз-Седанка-Патрокл перекрыта из-за непогоды. Кроме того, с утра закрыто движение на спуске по улице Капитана Шефнера.

«Пыталась уехать с Тихой по объездной дороге. Все стоит, все перекрыто», - рассказывает автомобилистка Алина.

«Пешком шла до Спортивной улицы. Сейчас там уже собралась толпа – все ждут автобус. Даже не уверена, что смогу на следующем уехать – очень много народа», - рассказывает Юлия, жительница краевого центра.

«Да что уж транспорт – мне от дома до остановки было нелегко добраться! Еле дошел», - говорит Антон, житель приморской столицы.

В ГИБДД корреспонденту DEITA.RU рассказали о том, что по информации на 9 утра в краевом центре уже произошло два ДТП.

«Пострадавших нет, ДТП обошлись без серьезных последствий», -  отметили в ведомстве.

Кроме того, в ГАИ добавили, что неизвестно, когда именно откроют трассу.

«Будем смотреть по погоде. Как только ветер уляжется, и по крайней мере не будет метели. Сейчас пока рано давать какой-то точный прогноз», - отметил представитель инспекции.

 

Александра Маслова

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