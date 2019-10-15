Важные уроки негде проводить в российских школах

Минпросвещения сделало заявление о российских школах, сообщает DEITA.RU.

Глава профильного департамента ведомства Жанна Садовникова рассказала участникам форума, посвященного общественному здоровью, о вопиющей ситуации с уроками физкультуры в некоторых российских школах. По словам эксперта, в десяти процентах общеобразовательных учебных заведениях отсутствуют как факт спортивные залы.

Садовникова заявила, что ученики более четырех с половиной школ России не имеют возможности регулярно заниматься физической культурой в рамках образовательной программы.

«Эта проблема должна находится на особом внимании со стороны правительства. Необходимо проработать вопрос о возведении спортивных залов в каждом школьном учреждении», - отметила чиновник.

Екатерина Цой