Соглашение по реализации проекта ВКАД подписали на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает DEITA.RU со ссылкой на администрацию Приморского края.

В пятницу, 7 июня, глава региона Олег Кожемяко подписал соглашение с представителями компаний «Автодор» и «ИнфаВЭФ» по подготовке и реализации масштабного инвестиционного проекта Владивостокская кольцевая дорога.

Отмечается, что данная бумага позволят начать работу по кольцевой дороге уже сегодня. То есть в ближайшее время начнется подготовка к строительству моста на Русский остров через остров Елена. И уже в 2020 году будет объявлен конкурс на проектирование и возведение первого этапа ВКАДа.

Ранее прошла информация о том, что президент России Владимир Путин поддержал идею строительства в ВКАДа, стоимость которого, по предварительным подсчетам, составит порядка 70 миллиардов рублей.

Протяженность кольцевой дороги превысит 22 километра, пропускная способность — 70 тысяч автомобилей в сутки, которые будут двигаться со скоростью 80 километров в час.

Екатерина Брязгунова