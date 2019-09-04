Гражданам придётся заплатить больше за привычный товар, сообщает DEITA.RU со ссылкой на RNS.

Минсельхоз отчитался о подорожании цен в магазинах на сливочное масло. По данным ведомства, производители подняли его стоимость с начала года на 8,7 %.

Повышением НДС, а также увеличение производственных затрат в министерстве назвали главными причинами подорожания данного продукта.

Однако, по данным Росстата с декабря прошлого года по июль нынешнего цены на продукты питания выросли на 2,9 %. По данным ведомства, сливочное масло за этот период подорожало на 4,9%.

В Минсельхозе отмечают, что Росстат приводит потребительские цены, которые отличаются по структуре формирования от цен производителей.

Дмитрий Шевченко