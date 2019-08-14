Граждане стали отказывать себе в одном из основных продуктов, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.

По данным аналитического бюро GfK, россияне купили за год на 4,3% меньше мясных продуктов. Эксперты зафиксировали падение в таких основных категориях мяса, как свинина, колбаса, птица.

При этом, в переводе на деньги объёмы продаж остались прежними, что объясняется повышением цен в магазинах. Больше всего — на 7% за год снизились продажи говядины.

По птице, на долю которой приходится 38% всего мясного рациона россиян, падение составило 5,2%, по свинине — 3%, а продажи сосисок упали на 4,4%.

По данным специалистов, за год все виды мясной продукции подорожали минимум на 3%. Одной из причин стало то, что выросли оптовые цены на мясо и мясную продукцию у производителей.

Дмитрий Шевченко