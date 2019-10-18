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Важный работник получает небольшую зарплату
Портной в России зарабатывает выше среднего, сообщает DEITA.RU. Об этом заявили аналитики сервиса по поиску хорошей работы Superjob.
Согласно проведенному анализу, в котором участвовали данные по заработной плате швей и портных в семидесяти российских городах, аналитики пришли к выводу, что на самую высокую оплату труда могут рассчитывать москвичи. В российской столице предлагают таким работникам ни много ни мало, а пятьдесят тысяч. Стоит отметить, что это не очень высокая зарплата для жителей Москвы.
Что касается зарплаты в Санкт-Петербурге, здесь портной может заработать сорок шесть тысяч. Это на три тысячи больше, чем получают швеи во Владивостоке.
Зарплаты в городах Дальнего Востока традиционно ниже. В Хабаровске таким работникам можно получать сорок одну тысячу рублей, а в Чите — тридцать шесть тысяч рублей.
Ранее DEITA.RU сообщало о том, что зарплату фасовщика в России сильно не пошикуешь.
Екатерина Брязгунова