Важный работник получает небольшую зарплату

Портной в России зарабатывает выше среднего, сообщает DEITA.RU. Об этом заявили аналитики сервиса по поиску хорошей работы Superjob.

Согласно проведенному анализу, в котором участвовали данные по заработной плате швей и портных в семидесяти российских городах, аналитики пришли к выводу, что на самую высокую оплату труда могут рассчитывать москвичи. В российской столице предлагают таким работникам ни много ни мало, а пятьдесят тысяч. Стоит отметить, что это не очень высокая зарплата для жителей Москвы.

Что касается зарплаты в Санкт-Петербурге, здесь портной может заработать сорок шесть тысяч. Это на три тысячи больше, чем получают швеи во Владивостоке.

Зарплаты в городах Дальнего Востока традиционно ниже. В Хабаровске таким работникам можно получать сорок одну тысячу рублей, а в Чите — тридцать шесть тысяч рублей.

Ранее DEITA.RU сообщало о том, что зарплату фасовщика в России сильно не пошикуешь.

Екатерина Брязгунова