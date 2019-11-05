Важный работник сможет безбедно жить с такой зарплатой

Безбедно жить в России можно трудоустроившись архитектором, сообщает DEITA.RU. К такому выводу можно прийти, ознакомившись с аналитическими данными сервиса по поиску хорошей работы Superjob.

Так, во Владивостоке средняя оплата труда архитектора составляет 68 тысяч рублей. При этом его коллеги получают значительно больше, до 90 тысяч рублей. Архитекторы из Санкт-Петербурга не могут похвастаться такими доходами. Для них потолок 74 тысячи рублей.

Экс-столица Дальнего Востока тоже радует в области доходов архитекторов. Здесь можно заработать 65 тысяч рублей, а Чите — 56 тысяч рублей.

Екатерина Брязгунова