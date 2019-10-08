Важный ресурс исчезнет с планеты через сорок лет

Уже через сорок лет жители Земли могут остаться без жизненно необходимого химического элемента. Об этом сообщает DEITA.RU.

Ученые со всего мира просят людей задуматься о сокращении потребления фосфорных удобрений - если сельскохозяйственники продолжат столь же бездумно и интенсивно использовать этот ресурс, то уже через сорок лет мир ждет глобальная нехватка химического элемента.

По словам международных исследователей, опубликованных в Environmental Science & Technology, проблема заключается в том, что фосфор является не восполняемым ресурсом - пока не существует методов по искусственному «выращиванию» этого химического элемента. Аналогов по природным свойствам у ресурса тоже нет.

«Разработка фосфорных месторождений - все еще не легкая задача даже для современного человека. При существующих темпах потребления через сорок лет наметится серьезный ресурсовый кризис, еще через сорок лет - известные места его добычи исчерпают себя. А примерно через четыре века от фосфора на Земле не останется и следа», - заявили ученые.

Мировое экологическое сообщество призывает Китай и Индию - главных фосфорных потребителей, приступить к поискам альтернативных удобрений для сельского хозяйства.

«Это губительно не только для самого элемента, но и для окружающего мира - выведенные из почвы в грунтовые воды останки фосфорных удобрений приводят к окислению морских вод и, как следствие, гибели их обитателей», - продолжают исследователи.

Также в качестве решения проблемы ученые предложили строительство специальных рециркуляционных систем, которые позволят использовать фосфорные останки, впитываемые в почвы, в качестве основы для будущих удобрений. Таким образом, один и тот же элемент будет использован до сорока шести раз.

Екатерина Цой