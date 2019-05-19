В мессенджерах появилась информация о новом разводе, который придумали мошенники, сообщает DEITA.RU. Как рассказала жительница Владивостока, информацию о схеме аферы им прислали в родительскую группу одна из участниц.

Предупреждение звучит так: подошёл я к банкомату Сбербанка снимать деньги. Передо мной тётка в чадре возится с ним. Заканчивает, уходит. Я вставил карту в банкомат, ввел пин-код и набрал сумму 12 тысяч, чтобы снять их. Однако, вся эта сумма улетела на чей-то мобильный номер.

Как позднее оказалось, женщина, вставляя карту сделала оплату мобильного телефона, ввела сумму и на стадии «вставить карту» ушла, а карту уже вставила жертва мошенничества.

Стоит отметить, что гражданин, судя по присланной информации, все же обратился в Сбербанк с просьбой отменить операцию, но там рекомендовали писать заявление не только в банк, но и в полицию. Кроме того, дали дельный совет: в любом банкомате сразу пару тройку раз нажмите на клавишу "отмена" на железной клавиатуре, для уверенности.

Родители сразу отреагировали на подобную историю в общей группе и заявили, что это фейк. За разъяснениями, как поступать в подобных ситуациях, корреспондент DEITA.RU обратился в Сбербанк.

Екатерина Брязгунова