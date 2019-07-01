Стало известно, сколько получает оператор 1С в дальневосточной столице, сообщает DEITA.RU.

Сервис поиска работы Superjob озвучил статистику, согласно которой бухгалтер, использующий популярную программу 1С в свой работе может претендовать во Владивостоке на зарплату в 32 тысяч рублей.

В Москве такому специалисту в среднем платят 42 тысячи рублей, а в Санкт-Петербурге уже 34 тысячи рублей.

В соседнем от Владивостока Хабаровске представители этой профессии могут рассчитывать на 30 тысяч рублей в месяц.

Дмитрий Шевченко