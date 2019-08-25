90 тысяч рублей — средняя заработная плата менеджера по развитию в дальневосточной столице, сообщает DEITA.RU. Об этом рассказали специалисты специального сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob.

Согласно проведённому исследованию, которое коснулось ни много ни мало, а семьдесят российских городов, зарплата менеджера по развитию во Владивостоке всего лишь на четверть меньше, чем в Москве. Так, в российском центре он получает около 120 тысяч.

В культурной столице дела обстоят похуже. Таким специалистам полагается около 100 тысяч рублей, а именно: 98.

Ранее прошла информация о том, что зарплата менеджера по работе с клиентами составляет примерно 56 тысяч рублей.

Екатерина Брязгунова