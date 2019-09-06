Россияне сами выберут формат своей новой трудовой книжки, сообщает DEITA.RU.

Глава Минтруда и соцразвития Максим Топилин на Восточном экономическом форуме, проходящем в эти дни во Владивостоке, заявил о реформе трудовых книжек в 2020 году.

По его словам, россиян ждет референдум о том, какого вида книжками им удобнее пользоваться. Такая мера включена в новый закон о цифровом документообороте.

Те, кто в 2020 году сделает выбор в пользу цифровой книжки, получат ее в 2021. Предполагается, что такой закон депутаты примут до конца текущего года. В чем же плюсы и минусы нового формата трудового документа россиян?

Данные о трудовом стаже россиян попадают в систему обязательного пенсионного страхования в индивидуальный цифровой счет каждого гражданина. Уже с 1 января следующего года работодателей обяжут предоставлять эти сведения в электронном формате.

Данные о приеме на работу должны быть направлены в первый день вступления приказа в силу. Работодатель обязан будет предоставлять ежемесячный отчет в пенсионный фонд.

Плюсы очевидны - принимающие людей на работу экономят деньги и ресурсы, а людям больше не нужно волноваться, как бы книжку не потерять и не испортить. Объективно, это более надежный способ хранить данные.

Бумага и чернила не выцветут. А если что-то случится при сбое системы - всегда есть функция резервного копирования. Здесь кадровикам предстоит расширить свои познания.

После перехода на такую систему работники отдела кадров в пару кликов мышкой надут нужные сведения. Не нужно будет бегать по кабинетам, собирая справки, процесс приема и увольнения упростится. То же самое касается и удаленной работы.

Если россиянин не хочет связываться с компьютером, он по желанию может сохранить бумажную версию книжки. Для этого потребуется специальное заявление на имя начальника.

Сделать такой переход плавным решил премьер-министр Дмитрий Медведев. Многие россияне консервативны и боятся всего нового, поэтому желающие заполнять сведения о работе старым способом никак не будут ущемлены в правах.

Василий Кучин