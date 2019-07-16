Россияне рассказали, на какие деньги они собираются жить в пожилом возрасте, учитывая нынешнюю ситуацию с пенсиями, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Интерфакс».

Специалисты из ВЦИОМ провели опрос среди россиян предпенсионного возраста. Оказалось, что граждане планируют дополнять пенсию своими накоплениями, с помощью вкладов в банке или вложений в недвижимость.

Двадцать три процента опрошенных надеются на вклады и депозиты. На наличные рассчитывают чуть меньшее количество респондентов, будь то рубли или валюта. Восемнадцать процентов голосовавших собираются вложиться в недвижимость и обеспечивать свою старость с ее помощью.

Анастасия Туркова