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«Он ведь грозил» - красного губернатора заподозрили в поджоге

пожар

Двухэтажный жилой дом полностью сгорел в селе Прохладное Приморского края, сообщает DEITA.RU.

Комментарии к посту, размещенному в паблике «Экипажи ДПС», полны сочувствия к владельцам уничтоженного здания.

«Помню, что мой так же полыхал. Жертв нет? Я в таком чуть отца не потеряла», - рассказала одна из подписчиц. «Бедные люди… зима, а они без дома».

Некоторые из высказавшихся упоминали в связи с пожаром скандально известного депутата Андрея Ищенко.

«Ищенко начал действовать», «Недавно в инстаграме Ищенко, не состоявшийся губернатор, опубликовал обращение к ДНС. Не он ли там уже начал», «Работа Красного Губернатора»?

Этим комментаторам возразили в духе: «Да что вы несете, какой Ищенко? У людей горе, а вы тут насмехаетесь».

Однако, стоит отметить, что в своем более раннем видеообращении Ищенко выступил на фоне поселка «Новый де-фриз», где демонстративно сжег бумагу. Более того, его странная угроза относилась к создателям поселка – компании DNS.

Несмотря на то, что довольно многие поклонники депутата выразили в комментариях свое разочарование после этой выходки, все же поспешно приписывать ему все «огненные» грехи.

Село Прохладное находится в Надеждинском районе края, и не имеет никого отношения к поселку, в адрес которого посылал свои угрозы скандальный депутат.

 

Александра Маслова

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