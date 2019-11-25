Ведущие боксеры Дальнего Востока выявили лучших в Уссурийске

На минувших выходных в уссурийском спорткомплексе «Локомотив» состоялся 14-й Дальневосточный боксерский турнир памяти тренера Алексея Горбачева, сообщает DEITA.RU.

На дальневосточный турнир съехались 210 боксеров из шести субъектов округа – Приморья, Хабаровского края, Бурятии, Сахалина, Амурской области и ЕАО. На соревнованиях присутствовал глава города Евгений Корж, который выступил с приветственным словом.

Престижные дальневосточные соревнования проходили до воскресенья, 24 ноября. На нем некоторые молодые спортсмены подтверждили звание кандидатов в мастера спорта. Поддержка приморских спортсменов на дальневосточных стартах осуществляется в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2013-2021 годы.

Также в рамках первого дня соревнований прошло награждение ветеранов спорта Приморского края, которым были вручены денежные премии и цветы. Награду получил и мэр города Евгений Корж от краевой федерации бокса за свой вклад развитие этого вида спорта в Приморском крае.

Отметим, что дальневосточный турнир по боксу проходит в Уссурийске ежегодно. Соревнования проводятся в честь Алексея Горбачев, который при жизни воспитал многих чемпионов СССР, России, Дальнего Востока и Приморья. В честь выдающегося тренера ежегодно проводится минута молчания.