Оправдывает ли себя формат форумов и сколько миллионов ежегодно тратят российские регионы на участие в таких мероприятиях, DEITA.RU рассказал эксперт, руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков.



Пока Дальний Восток подводит итоги юбилейного ВЭФ, в кулуарах обсуждаются намерения переформатировать или упразднить форумы за бюджетный счет как таковые. После закрытия Красноярского форума появились слухи о возможном упразднении уже Сочинского экономического форума, вместо которых в России может появиться передвижной, мобильный форум по нацпроектам.

Действительно, если посчитать, сколько бюджетных средств ежегодно тратят российские регионы и федеральная казна на организацию различных форумов, невольно начинаешь задумываться, а оправдывают ли они себя, прокомментировал агентству эту информацию аналитик и эксперт Илья Гращенков.

«Тут, конечно, казуистика статистики – что с чем сравнивать: плюс 100% к добыче графита – это потому что его вообще не добывали раньше или нет. Но, на мой взгляд, такие форматы себя не оправдывают. С точки зрения коммуникаций форум – это антиформат. В его программе невозможно реализовать какое-то реальное бизнес-взаимодействие. Кулуарно все, традиционно для России. Поэтому форум по нацпроектам - это правильно, мне кажется. Этакий локомотив, гастролирующий по регионам и дарящий ощущение, что все хорошо», - рассказал директор Центра развития региональной политики.

Сейчас же вся эта форумная история про то, как показать то, чего нет, считает эксперт. Строятся красивые, дорогие павильоны, сгоняется куча народу, приурочиваются все возможные и невозможные подписания, декларации и намерениях и т. д. Все очень гипертрофировано и не совсем про реальную жизнь.

«Возникает некий дуализм: каждый регион отчитывается о колоссальном росте, а вкупе, когда смотришь, выясняется, что рост если и есть, то 1,5 % и то, 1,5 ли, большие вопросы. В условиях отсутствия масштабных успехов форумы вынуждены принимать несколько лживый язык. Кажется, что в воздухе начинает пахнуть Советским Союзом на его излете, когда проводятся регулярные съезды, и все что-то подписывают, «углубленно и усиленно», - поделился впечатлениями Илья Гращенков.

Тем временем, участие в форумах ежегодно обходится регионам в десятки миллионов рублей. Павильоны, стенды, презентации, командировки, билеты, гостиницы и т. д. Фактически же они подписывают несколько документов. А форум каждый год и не один.

«Форум – это формат «тучных нулевых». Период нацпроектов, когда избыточное количество денег направлялось в национальное перерождение. По большому счету, если мы переходим в режим жесткой экономии, к чему нас призывает правительство, то, соответственно, и бизнес-форматы должны найти новые, более легкие формы. Я в целом не против форумов, но мне кажется, нужно в целом облегчить их формат и форму. Виар шлемы вместо вычурных стендов, ведь по сути это такая же история, как с гонкой вооружений. Мне кажется, отказ от Красноярского форума – это первый звонок. Есть слухи, что может быть Сочинский закроют или переформатируют. Что касается Владивостока, он все-таки сейчас на пике интереса, и от Восточного экономического если и откажутся, то в последнюю очередь. Но концептуально формат форумов в России себя изжил, и эта эпоха подходит к концу», - отметил Илья Гращенков.

Отметим, DEITA.RU изучало интернет-площадку «Госзакупки» накануне ВЭФ, и стоимость одноразовых павильонов для Улицы Дальнего Востока поразила дальневосточников. Так, Министерство сельского хозяйства РФ готово было заплатить 98,5 миллионов рублей за возведение выставочного комплекса, который будет представлен на «Улице Дальнего Востока». Почти 37 миллионов рублей на выставочный комплекс потратило правительство Хабаровского края. Несколько контрактов на общую сумму более 42 миллионов выставляло правительство Камчатского края. Достаточно высокие цены установили и так называемые банки с государственным участием, в том числе ВТБ. Для участия в Восточном экономическом форуме банкиры готовы потратить более 27 миллионов рублей.

Светлана Алеутская