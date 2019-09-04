В кулуарах ВЭФ в очередной раз обсуждают возможную смену или обновление (нужное подчеркнуть) губернаторского корпуса Дальнего Востока, сообщает DEITA.RU.



Оно и понятно, инвесторы в беспокойстве – можно на полях Форума договориться о чем-то с одним главой региона, а не успеешь оглянуться, и на его месте уже другой, который и знать не знает, чего такого обещал его предшественник. И если обсуждать грядущие выборы на Сахалине уже не особо интересно даже заматеревшим на этом деле прогнозистам и политтехнологам, то некоторые сценарии прямо-таки заставляют задуматься.

Как и прежде сохраняется интрига вокруг Камчатского и Хабаровского краев. Однако ВЭФ и сюда добавил новые краски.

Смена действующего руководителя Камчатки, срок полномочий которого истекает в следующем году, давно и с завидной периодичностью обсуждается в СМИ. Вот и сейчас эксперты углядели в возросшей активности АПИ (Агентства по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Минвостокразвития) губернаторские амбиции Леонида Петухова.

Как прокомментировал DEITA.RU руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков, такая медийная повестка – всего лишь желания определенной группы лиц.

«Что касается Камчатки, то вопрос о смене губернатора, как мне кажется, всего лишь желание определенной группы лиц навязать эту повестку. Владимир Илюхин – эффективный глава, у него высокий рейтинг, он держит рейтинг партии «Единая Россия» на одном из самых высоких мест в ДВФО, он лидирует в инвестиционном рейтинге АСИ. Поэтому вопрос второго срока – это лишь вопрос борьбы за место главы региона между крупными ФПГ, тогда как сам Илюхин представляет интересы региона. Поэтому много зависит от первого лица (Путина), будет ли он менять на переправе достаточно стабильного и продуктивного главу, просто исходя из расстановки интересов сил в федеральном округе? Что касается фигуры Леонида Петухова – то логично, что он проявляет активность, если претендует на это место. Однако активность инициирована им самим, а не какими-то директивами «сверху», поэтому кроме намерений самого Петухова она пока ни о чем не говорит. В принципе, накануне выборов главы региона проявлять политическую активность – это правильная стратегия, в конце концов, если Илюхин пойдет на второй срок, ему еще предстоит выиграть выборы»,- рассказал эксперт.

Как ни странно, остается напряженной обстановка и в Хабаровском крае. Несмотря на то, что в экспертном поле то и дело всплывает информация о том, что Фургалу удалось урегулировать все вопросы с Администрацией Президента РФ, где некоторые персоналии якобы были недовольны его незапланированной победой на выборах, хабаровский глава периодически подвергается медийным атакам и публичной критике. Самым громким примером стала фраза Дмитрия Медведева: «губернатор по фамилии Фургал». Однако пока эксперты гадают, как сложатся кремлевские звезды вокруг опального губернатора, дальневосточники собирают подписи в его поддержку, дабы не допустить досрочной отставки. Сам Сергей Фургал на полях ВЭФ признался DEITA.RU, что его давят, добавив, правда, что он «не из таких, кого придавить можно», и закончив оптимистичным «справимся». Как отметил руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков, Фургал сегодня - один из самых рейтинговых губернаторов, и на то, чтобы его убрать, уйдет как минимум несколько лет, кроме того, фигуры вроде Фургала должны стать образцом публичной политики «нового времени», считает эксперт. С публичной политикой и правда пока все сложно – с одной стороны есть и запрос населения, и практически прямые указания Президента на необходимость выстраивания диалога с народом, но вот исполнители пока откровенно не дорабатывают…

Как ни странно, масло в огонь региональных интриг подливает и ситуация вокруг приморского губернатора. Олег Кожемяко не только сбавил свою медийную активность, но даже на ряде мероприятий ВЭФ его заменяют (по крайней мере, исходя из опубликованной программы) первый вице - Вера Щербина и врио вице-губернатора Константин Богданенко. Опрошенные DEITA.RU эксперты полагают, что Кожемяко может готовиться к скорой смене своего статуса.

«Большому человеку – большое будущее» - напутствие президента братской Беларуси Александра Лукашенко губернатору Приморья не дает покоя политическим аналитикам. Так, по информации источника агентства, близкого к администрации президента, после выборов 8 сентября в правительстве ожидается частичный передел сфер влияния – перераспределение портфелей министров. В качестве даты Х называется 15 сентября. И соискатели якобы уже делят шкуру пока еще неубитого медведя.

Вот в таком контексте в кулуарах Восточного экономического поговаривают и о возможном карьерном росте губернатора Приморья Олега Кожемяко, якобы он небезосновательно может рассчитывать на портфель министра. Какой именно, пока неизвестно.

Кстати, именно после встречи Кожемяко с Лукашенко слухи о возможном скором уходе Олега Николаевича из Приморья поползли с новой силой.

Так, сразу после этой встречи, в июле, в СМИ появилась информация о том, что Кожемяко может сменить Трутнева на посту полпреда президента в ДФО. Эксперты тогда расценили ее как намеренный информационный вброс. Однако параллельно отметили резко возросшую активность самого Кожемяко и его окружения в столице.

Как прокомментировал агентству источник на полях ВЭФ, версия о возможном повышении Кожемяко до министра имеет право на жизнь, так как еще в блицкриг, как называют предвыборную кампанию Кожемяко в Приморье, эксперты предполагали, что этот регион - лишь ступень в его карьерной лестнице и вряд ли это возвращение всерьез и надолго. Косвенно эту версию подтверждает и явное снижение медийной активности губернатора в регионе. Эксперты, констатировав, что приморский губернатор ушел в тень, предположили, что это связано с грядущей чисткой и антикоррупционной кампанией, и во время ВЭФ информационная активность главы принимающей стороны закономерно возрастет. И даже предполагали, что юбилейный ВЭФ-2019 должен стать неким внешнеполитическим бенефисом в должности руководителя Приморья.

Если не вдаваться во внутриполитические подробности, то версия достаточно жизнеспособная, по крайней мере, приморские губернаторы уже не раз получали практически министерские портфели в столице. Так, Евгений Наздратенко возглавлял Государственный комитет РФ по рыболовству, а затем трудился на должности зам. секретаря Совбеза, а Сергей Дарькин занимал пост заместителя министра регионального развития Российской Федерации.

Светлана Алеутская



