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Въехавший в остановку пьяный водитель пойдет под суд
Водитель сбил двух женщин
Автомобилист, сбивший двоих человек на автобусной остановке, пойдет под суд – следствие завершило расследование, сообщает ИА DEITA.RU.
Как уточнили в полиции Владивостока, водитель Субару Форестер потерял управление, двигаясь по улице Русской, после чего влетел в остановку «Больница Рыбаков». В это время автобус ожидали две женщины – авто сбило обеих.
Одна из потерпевших позже скончалась в больнице, вторая госпитализирована с рядом травм.
В полиции отметили, что авария произошла поздно вечером, однако, асфальт в этот день был сухим. Позже водитель прошел проверку, которая показала опьянение.
За такого рода правонарушение водителю теперь грозит от 5 до 12 лет тюрьмы. Окончательное наказание определит суд.