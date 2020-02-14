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6 Декабрь 2019, 18:15

Въехавший в остановку пьяный водитель пойдет под суд

остановка

Водитель сбил двух женщин

Автомобилист, сбивший двоих человек на автобусной остановке, пойдет под суд – следствие завершило расследование, сообщает ИА DEITA.RU.

Как уточнили в полиции Владивостока, водитель Субару Форестер потерял управление, двигаясь по улице Русской, после чего влетел в остановку «Больница Рыбаков». В это время автобус ожидали две женщины – авто сбило обеих.

Одна из потерпевших позже скончалась в больнице, вторая госпитализирована с рядом травм.

В полиции отметили, что авария произошла поздно вечером, однако, асфальт в этот день был сухим. Позже водитель прошел проверку, которая показала опьянение.

За такого рода правонарушение водителю теперь грозит от 5 до 12 лет тюрьмы. Окончательное наказание определит суд. 

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