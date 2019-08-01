Приморский краевой театр имени Горького начинает 87 сезон. 31 июля театральная труппа собралась после перерыва на отпуск. Художественный руководитель театра Ефим Звеняцкий, в присутствии прессы, рассказал, что ожидает актеров и зрителей. В этот же день состоялась первая репетиция спектакля, которым 5 октября откроется театральный сезон, сообщает DEITA.RU.



В сентябре театр едет в гастрольный тур по Приморскому краю. Где выступят актеры, и какой репертуар увидят зрители, станет известно позже.

В начале сентября в Республике Корея актёры покажут спектакль «Иванов», который идёт на сцене театра Горького уже 26 лет. В конце сентября на суд зрителей и жюри на фестивале в Хабаровске представит спектакль «Анна Каренина». В конце ноября запланированы гастроли в Москву.

Новый сезон откроется премьерой «Великий Гэтсби» по роману Френсиса Скотта Фицджеральда. Поставит спектакль американский режиссер и хореограф из США Тина Кронис по драматургии Ричарда Алгера. Жанр заявлен как драматический фокстрот. Репетиции уже начались.

Ефим Звеняцкий сообщил, что в грядущем сезоне завершится работа над спектаклем по роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

Планируется постановка спектакля по письмам Элеоноры Прей, американки влюблённой во Владивосток и ставшей его легендой.

Ко дню Великой Победы, как рассказал художественный руководитель, Владивосток ожидает грандиозный проект с участием московского театра «Современник». Труппа театра Горького поставит спектакль «Скажите, люди, куда идёт этот поезд» из репертуара «Современника». Декорации к спектаклю прибудут во Владивосток из Москвы. В мае ожидается прибытие театральной труппы «Современник». Предполагается, что пройдет несколько вариантов спектакля. В составе театра «Горького», театра «Современник» и возможно, приморский зритель увидит совместную постановку двух театров.

Ирина Павленко