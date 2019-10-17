Великий православный праздник отметили в Приморье

Двумя килограммами украинского сала и конкурсом венков отметили праздник Покрова Пресвятой Богородицы в Находке. Именно так впервые в приморском городе прошел Приморский краевой фестиваль украинской культуры «Рідні джерела», сообщает корреспондент DEITA.RU.





Инициаторами проведения этого фестиваля выступили – руководитель общественного движения «Мамы Приморья» Елена Герман и режиссер Инна Брова. Идею поддержали председатель Приморского центра украинской культуры Анатолия Криля «Горлица» - Татьяна Ткаченко, департамент внутренней политики Приморского края и администрация Находкинского городского округа.





Украинский фестиваль со звучным и созидающим названием «Рідні джерела», стал истоком большого многонационального действа, охватившего весь Приморский край. Более 100 участников со всего Дальнего Востока съехались в Находку для того, чтобы показать жителям и гостям города красоту украинской песни и танца. А ярмарка народных умельцев, которая была развернута на площади перед Центром культуры, отражала всю сущность щедрой украинской души, которая может даже серые будни превратить в незабываемый праздник.





«Хоровод дружбы» объединил людей разных национальностей, а зажигательное выступление театра пародии Николая Тихонова «Верка Сердючка» заставило плясать всех гостей фестиваля, а их было немало. Около 1,5 тысячи человек пришли в этот день на площадь. В программе были добрые квесты, конкурс венков, розыгрыш двух килограммов сала, выставки вышиванок, показ украинской моды, и это не весь перечень красивых, разных, интересных, неповторимых моментов на фестивале, дающим возможность не только познакомиться с культурой Украины, но и полюбить музыку, песни и танцы своих соотечественников. Кульминацией фестиваля стал большой гала-концерт на сцене муниципального центра культуры с вручением дипломов, благодарственных писем и конечно поздравлений. Они звучали от всех участников в виде песен и танцев, а также с Украины было прислано видеопоздравления. Организаторы Приморского краевого фестиваля «Рідні джерела», надеются, что это мероприятие станет ежегодным, наберет еще большее количество участников и зрителей.





Как рассказала один из организаторов мероприятия Елена Герман: «У нас очень любят украинские традиции, песни и кухню. Украинские корни присутствуют через одного у приморцев, этим и объясняется такая популярность украинских фестивалей: «Соловьиная песня», «Сорочинская ярмарка», а теперь и «Рiднi джерела»! Ласково просимо в следующем году в Находку будемо танцюваты!»

Михаил Светлов