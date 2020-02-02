Великобритания вышла из Евросоюза

Великобритания покинула Евросоюз после 47 лет состояния в нем. Решение было принято по итогам референдума 2016 года, сообщает DEITA.RU.

Как пишет «Российская газета», результаты референдума были таковы: 52% британцев проголосовало за выход из ЕС.

Премьер-министр Великобритании официально обратился к гражданам за час до выхода страны из Союза. Он подчеркнул, что это «не конец, а начало», и рассказал о тех изменениях, которые ждут нацию.

Отметим, что сейчас в истории страны начнется «переход», который продлится до конца этого года. За это время Британия и 27 остальных стран составят план дальнейшего взаимодействия.