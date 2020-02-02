Новости
Малышева призвала россиян брать пример с Путина
2 Февраль 2020, 05:15
Великобритания вышла из Евросоюза
2 Февраль 2020, 04:15
Русалочка и ее сестры будут темнокожими
2 Февраль 2020, 03:15
Певица МакSим покидает сцену
2 Февраль 2020, 02:15
Проект «Невская проза» стартовал в Санкт-Петербурге
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Из Китая через Приморье эвакуировали 58 человек
2 Февраль 2020, 00:05
Появилась новая версия гибели туристов на перевале Дятлова
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Ученые рассказали о неочевидных симптомах сердечного приступа
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Великобритания вышла из Евросоюза
Граждан ждет "переходный период" в 11 месяцев
Великобритания покинула Евросоюз после 47 лет состояния в нем. Решение было принято по итогам референдума 2016 года, сообщает DEITA.RU.
Как пишет «Российская газета», результаты референдума были таковы: 52% британцев проголосовало за выход из ЕС.
Премьер-министр Великобритании официально обратился к гражданам за час до выхода страны из Союза. Он подчеркнул, что это «не конец, а начало», и рассказал о тех изменениях, которые ждут нацию.
Отметим, что сейчас в истории страны начнется «переход», который продлится до конца этого года. За это время Британия и 27 остальных стран составят план дальнейшего взаимодействия.