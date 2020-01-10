Великолепный год: глава Ростуризма показала чиновничью роскошь

Глава Ростуризма Зарина Догузова попала в объективы фотокамер в часах Breguet за 2,4 млн рублей, сообщает DEITA.RU.



Догузова вступила в крупную должность 7 февраля прошлого года по указу Дмитрия Медведева. Она сменила на посту Олега Сафонова, который попросил об отставке по собственному желанию.

Ранее чиновница, к 35 годам сделавшая серьезную карьеру в политической структуре России, не была замечена с такими роскошными аксессуарами, но новая должность сделала свое дело. Догузову запечатлели с элитными часами на руке во время одной из недавних пресс-конференций.

Будучи уроженкой города Цхинвали в Южной Осетии, Зарина Догузова только в 2008 году окончила университет МГИМО по специальности международной журналистики. В тот же год она попала на работу в пресс-службу администрации президента России.

Далее ее карьера двигалась только по восходящей. С 2012 года она перешла на работу непосредственно в аппарат президента Владимира Путина, вновь избранного главой государства.

С 2015 года Догузова уже занимала должность начальника департамента по сопровождению крупных международных мероприятий в Управлении президента РФ.

Догузова анализировала публикации СМИ, проводила работу по оценке гражданами госполитики, занималась информационным сопровождением главных российских политических и экономических инициатив. С 2015 года Догузова - действительный государственный советник РФ третьего класса.

Часы Догузовой - одна из самых дорогих в мире элитных моделей. Это самый дорогой лот в линейке этой компании. Breguet Reine de Naples украшены белым золотом - из него полностью состоит материал корпуса и браслета.

Напомним, ранее в публичный скандал с часами попал патриарх Кирилл, у которого в 2009 году на запястье пытливые фотографы также обнаружили часы той же марки стоимостью около 30 тысяч евро. Их корпус сделан из белого золота, ремешок – из кожи крокодила, механизм автоматический.

Отметим, по итогам 2019 года самыми дорогими в мире были признаны часы Patek Philippe The Grandmaster Chime Reference 6300A-010 в корпусе из стали. При стартовой цене 2,5–3 млн франков победитель заплатил за них 31 млн франков.

Василий Кучин