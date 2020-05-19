Веллер: «Президентом могут назначить хоть Платошкина»

В нынешней обстановке неопределённости и политической турбулентности, властные российские группировки могут пойти на то, чтобы попытаться назначить следующим президентом России Николая Платошкина, считает известный российский писатель Михаил Веллер, сообщает ИА DEITA.RU.

О том, что стремительно набирающий популярность политик может оказаться в кресле главы государства, эксперт рассказал в своём новом виде на авторском YouTube-канале.

По мнению Веллера, если по каким-то причинам со своего поста уйдёт нынешний президент России Владимир Путин, то правящие либеральные круги и другие представители элиты легко найдут кандидата на замещение этой должности. Скорее всего, им будет кто-то из левого политического лагеря.

Свой выбор властные группы могут остановить на получившем за последние несколько лет широкую известность политике Николае Платошкине, который уже давно начал продвигать свои социалистические взгляды на развитие России и активно продолжает настаивать на возврате нашей страны к социализму.

Поставив во главе государства подобного человека, по словам Веллера, элитная верхушка может полностью удовлетворить зреющий в российском обществе запрос на приход к власти левых сил. Однако, фактически начать осуществление серьёзных преобразований в России тому же Платошкину никто не даст.