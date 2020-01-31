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6 Декабрь 2019, 18:15

Вера Щербина прояснила ситуацию по Патроклу

патрокл

Председатель правительства Приморского края рассказала о застройке Патрокла

Председатель правительства Приморья Вера Щербина прокомментировала застройку микрорайона Патрокл во Владивостоке на своей странице в Instagram, сообщает DEITA.RU. 

Как отмечает Вера Щербина, ей в директ пришло значительное число сообщений на счет вырубке зеленых насаждений в микрорайоне Патрокл, где планируется построить новый микрорайон. 

«Хочу прояснить ситуацию – вы и сами знаете, что в регионе высокие цены на квартиры, а происходит это не только из-за дефицита жилья на рынке, но и территорий пригодных для строительства. Спрос в краевой столице ежегодно увеличивается, а предложений низкое, как следствие, растет цена квадратного метра», - написала Вера Щербина.

По ее словам, власти региона стараются исправить данную ситуацию и предпринимают разные меры, в том числе поддерживают застройщиков разными госпрограммами. Однако в тоже время она соглашается с жителями города, что богатства природы необходимо сохранить. 

«Застройка этой территории будет осуществляться в строгом соответствии с действующими градостроительными нормами. Они, в том числе, предусматривают обязательное озеленение – сохранение или высадку, если его не было ранее», - подчеркнула председатель правительства. 

Она добавила, что после завершения строительства пятая часть каждого участка будет засажена деревьями и кустами, а план застройки микрорайона предусматривает большую рекреационную зону со скверами, парком и лесом. 

Своих подписчиков Вера Щербина попросила следить за ситуацией и сообщать о нарушениях, действующих норм.

Иван Крышан

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