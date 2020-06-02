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Верховный суд начал пересмотр дел о ДТП

ДТП, авария, знак аварийной остановки, происшествие

С некоторых нарушителей ПДД снимут ответственность

Верховный суд начал пересматривать дела о дорожно-транспортных происшествиях с учетом постановления Пленума ВС № 20 от 25 июня 2019 года, сообщает ИА DEITA.RU. Согласно этому постановлению водитель, который ехал с нарушением ПДД (двигался по траектории, езда по которой не допускается – например, по встречной полосе) не имеет никаких преимуществ на дороге. 

Это позволит снять административную ответственность с некоторых участников ДТП, которые до вступления в силу постановления № 20 считались виновниками произошедших аварий.

В частности, в практике Верховного суда был случай, когда гражданка выехала на дорогу с поворотом налево и не пропустила другой автомобиль, хотя по Правилам дорожного движения у него было преимущественное право проезда. Это привело к лобовому столкновению. Водитель автомобиля, которому не уступили дорогу, получил легкие телесные повреждения.

Женщине выписали штраф. Она попыталась оспорить решение, и выяснилось, что пострадавший водитель сам нарушил ПДД: он ехал по встречной обочине. Соответственно, уступать дорогу ему никто обязан не был: в данной ситуации у него, как у нарушителя, не было преимущественного права проезда нерегулируемого перекрёстка.

Суд, пересматривая дело, не усмотрел в действиях женщины нарушений и все вынесенные в ее отношении решения отменил. 

Однако водителям, виновным в неприятных ситуациях на дорогах, напоминают: отсутствие вины у одного из участников ДТП не делает автоматически виновным другого. И даже возможны такие случаи, что вина в аварии будет распределена между всеми участниками. Если водитель, с которого сняли ответственность за ДТП в соответствии с вышеупомянутым постановлением Пленума ВС, захочет возместить полученный в аварии ущерб, то вину (степень вины) другого участника и размер компенсации ему еще придется доказывать в суде.

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