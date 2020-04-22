Верховный суд не признал коронавирус непреодолимой силой

Верховный суд РФ в своем объяснении не признал коронавирусную инфекцию обстоятельством непреодолимой силы, сообщает ИА DEITA.RU.



Разъяснения были даны на президентский указ, региональные постановления и изменившееся законодательство. Согласно определению суда все принятые правовые документы, не должны быть причиной для остановки выполнения гражданских обязательств.

В итоге Верховный суд не вывил конкретную формулу по этому вопросу, оставив все на решения местных судей. Россиянам придется самим доказывать, что они делали все возможное, чтобы исполнить свои обязательства. При этом отсутствие денег и товара на рынке не являются причиной для оправдания нарушений условий договора.

В ВС заявили, что определение не может быть универсальным для всех участников рынка, но некоторые уточнение все же внесли. К примеру, суд допустил, что из-за пандемии могло быть снижение прибыли предприятий, но и здесь необходимы оговорки.

Участнику процессу необходимо будет доказать причинно-следственную связь между неисполнением обязательств и обстоятельств непреодолимой силы.