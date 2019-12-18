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Верховный суд отменил штраф за непристегнутый ремень

автомобиль, авто, машина

Многие российские автомобилисты получают необоснованные штрафы, о чем потом пишут в социальных сетях. Некоторые из них доходят до суда, чтобы компетентные органы отменили необоснованное взыскание. Именно такая история произошла с Константином из Ярославской области. Инспектор ГИБДД выписал мужчине штраф за непристегнутый ремень, с которым автомобилист был явно не согласен, и обратился в суд, а затем и в Верховный суд, сообщает DEITA.RU.

Ситуация вышла следующая: сотрудник ДПС остановил водителя и выписал штраф за непристегнутый ремень, хотя, по словам автолюбителя, он технически не мог пристегнуться — ремень безопасности был сломан, а сам мужчина направлялся в автосервис.

Согласно постановлению Верховного суда (решение имеется в распоряжении редакции DEITA.RU), штраф был отменен со ссылкой на статью 2.3.1 Правил дорожного движения, в котором говорится, что автомобилист может беспрепятственно ехать к месту ремонта, если устранить поломку иными способами не получается.

Екатерина Брязгунова

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