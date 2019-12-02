Верховный суд ответил на самые популярные вопросы в сфере ЖКХ

Верховный суд дал определение на самые популярные вопросы, относящиеся к сфере ЖКХ, сообщает DEITA.RU.

Так, вне зависимости заключен ли договор с управляющей компанией или нет, но собственник обязан оплачивать услуги Управляющей компании, ровно также и как обслуживание лифта, если человек живет на первом этаже. К этой же статье можно отнести и придомовой участок с детской площадкой.

Если в квартире холодно, то можно потребовать перерасчета услуг ЖКХ. Однако для этого необходимо будет составить акт, сделать видеозапись и собрать свидетелей.

Задолженности по ЖКХ можно взыскивать с арендаторов и собственников, а также их родственников. Если в квартире зарегистрировано несколько собственников, то оплата ЖКХ распределяется между ними. Момент начала оплаты услуг ЖКХ является официальное оформление прав собственности. Регистрация квартиры на ребенка не спасет от неуплаты ЖКХ, согласно законодательства услуги должны оплачивать родители.

Платить за капремонт может только собственник помещения, однако остальные платежи могут распределятся на родственников или арендаторов. Услугу ЖКХ без предварительного уведомления не отключат.

Возвращение долгов по иску будет не более трех лет.

Иван Юрьев