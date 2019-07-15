Верховный суд рассказал гражданам, как доказывать вину коммунальщиков, если в непогоду на ваш автомобиль рухнуло дерево, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "URA.RU".

Чтобы получить компенсацию от виновных, нужно обратиться к специалисту-дендрологу и заказывать экспертизу. Он поможет подтвердить роль погоды в случившемся. Если другие деревья рядом не падали – тем более, это тоже доказательство вашей правоты.

Верховный суд дал такие разъяснения после инцидента в Москве, где коммунальные службы не пожелали выплатить местному жителю компенсацию, когда на его авто рухнуло дерево. Дендролог помог пострадавшему, установив наличие у упавшего дерева корневой гнили. Поврежденный ствол не перенес порывы ветра больше 20 метров в секунду. Разбирательство кончилось тем, что гражданину выплатить сорок тысяч рублей компенсации для ремонта машины.

Анастасия Туркова