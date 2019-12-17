Верховный суд разрешил делать россиян бомжами

Верховный суд дал пояснения по волнующему многих вопросу – можно ли забирать у должника единственное жилье, и если да, то как это сделать законно, сообщает DEITA.RU.

Как пишет «Российская газета», прецедентом стал случай в Краснодаре, когда местная жительница взяла у знакомого под проценты три миллиона рублей. В качестве подтверждения займа женщина приложило свидетельство о праве на наследство – в будущем она должна была унаследовать квартиру.

Однако, долг не был возвращен в положенное время, не отвечала на звонки кредитора и его просьбы. Тогда мужчина решил отнести дело в суд, чтобы взыскать с жительницы Краснодара долг с процентами.

Когда началось исполнительное производство, выяснилось, что имущества у гражданки, как такового, не было – и обратить взыскание было некуда.

Кредитор решил обратиться в суд, чтобы долг взыскали с наследства должницы. Однако, суд ему отказал – ведь спорная жилплощадь была «единственной пригодной для проживания» женщины.

Однако, краевой суд пошел навстречу мужчине – и признал наследную квартиру залогом. Кроме того, постановил отдать должнице более миллиона рублей – сумма разницы между задолженностью и взысканной квартирой.

Должница, в свою очередь, пожаловалась в Верховный суд. Тот, в свою очередь, определил, что квартира должна быть продана на торгах, а не стать собственностью кредитора. Мужчина по закону лишь получит назад свои деньги – делать же его владельцем жилплощади недопустимо.

Сейчас дело отправлено на новое рассмотрение.

Александра Маслова