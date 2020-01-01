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Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Верховный суд разрешил «управляйкам» вторгаться в дома россиян

Ремонт, двери на балкон, квартира, белые стены

Представителям УК теперь можно заходить к жильцам в квартиры, и беспрепятственно осматривать частное пространство граждан, сообщает DEITA.RU.

Как пишет «Российская газета», прецедент возник после того, какие некие жильцы сделали незаконную перепланировку у себя дома. Когда представитель УК пришел с проверкой – его не пустили на балкон и кухню.

Руководство «управляйки» обратилось в суд, который отказал в иске. По словам судей, требовалось дополнительное основание для того, чтобы жильцы пустили управляющую в квартиру – ведь никаких жалоб и сигналов в адрес граждан не поступало.

Однако, Верховный суд опроверг такое утверждение. Согласно букве закона, эксплуататор здания должен иметь доступ в квартиру – пускай и в строго оговоренное время. «Аварийки» и УК, таким образом, имеют право доступа в квартиры – но не чаще раза за три месяца.

Таким образом, Верховный суд удовлетворил требования УК.

Александра Маслова

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