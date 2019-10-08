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Верховный суд разрешил возвращать купленный автомобиль продавцу
Верховный суд вынес новое решение, по которому покупатели автомобилей смогут возвращать поддержанные машины продавцам, сообщает DEITA.RU. При этом был продавец юридическим или физическим, а автомобиль новым или подержанным – уже неважно.
Приобретение автомобиля - всегда дело рискованное, даже если продажа осуществляется через известный сайт или аукцион. Конечно, традиционно автомобиль не должен быть арестован, но любые подвохи продавцы скрывают дополнительной строкой в договоре: «есть износ и возможны скрытые недостатки, за которые продавец ответственности не несет».
Так оно обычно и есть, однако основные черные пятна в биографии авто обнаружились при покупке. По договору купли-продажи указывалось, что автомобиль не был в авариях и на нем не работали в качестве такси. Но как оказалось, лицензия на таксомоторную деятельность закончилась только за три месяца до оформления договора, в начале года автомобиль попадал в аварию, и уже после покупки на машину был наложен арест судебным приставом из-за прошлого хозяина.
В итоге покупатель вернулся обратно в компанию и в одностороннем порядке расторгнул договор. После у него начался квест по российским судам, первая и вторая инстанция становились на сторону продавцов, но мужчина не сдавался и дошел до Верховного суда, который постановил отменить первое решение и вернуть дело на пересмотр.
Судьи высшей судебной инстанции сослались на статью 12 закона о защите прав потребителя, в которой говорится о то, что если покупателю не представили информацию, то он вправе расторгнуть договор и потребовать возвращения денег и выплаты морального ущерба.
Согласно законодательству, если продавец представил не всю информацию, то он несет ответственность за недостатки товара. Именно на это и указал Верховный суд РФ, а другие суды на это внимания не обращали.
Иван Юрьев