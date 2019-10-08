telegr wh call

Новости

Назван рекордный заработок таксистов

8 Октябрь 2019, 20:15

Вот когда восстановят авиасообщение России с Грузией

8 Октябрь 2019, 20:00

«Лежачие полицейские» в России поумнеют

8 Октябрь 2019, 19:45

Как и зачем проверять свою кредитную историю, сказали эксперты

8 Октябрь 2019, 19:30

Три главные опасности осени назвали водители

8 Октябрь 2019, 19:15

Об инновациях и проблемах в области кардиологии рассказал кардиолог Приморского края

8 Октябрь 2019, 19:13

Получение гражданства упростили в России

8 Октябрь 2019, 19:00

Власти придумали новые возрастные маркировки

8 Октябрь 2019, 18:45

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Верховный суд разрешил возвращать купленный автомобиль продавцу

Красный автомобиль отражения

Верховный суд вынес новое решение, по которому покупатели автомобилей смогут возвращать поддержанные машины продавцам, сообщает DEITA.RU. При этом был продавец юридическим или физическим, а автомобиль новым или подержанным – уже неважно.

Приобретение автомобиля - всегда дело рискованное, даже если продажа осуществляется через известный сайт или аукцион. Конечно, традиционно автомобиль не должен быть арестован, но любые подвохи продавцы скрывают дополнительной строкой в договоре: «есть износ и возможны скрытые недостатки, за которые продавец ответственности не несет».

Так оно обычно и есть, однако основные черные пятна в биографии авто обнаружились при покупке. По договору купли-продажи указывалось, что автомобиль не был в авариях и на нем не работали в качестве такси. Но как оказалось, лицензия на таксомоторную деятельность закончилась только за три месяца до оформления договора, в начале года автомобиль попадал в аварию, и уже после покупки на машину был наложен арест судебным приставом из-за прошлого хозяина.

В итоге покупатель вернулся обратно в компанию и в одностороннем порядке расторгнул договор. После у него начался квест по российским судам, первая и вторая инстанция становились на сторону продавцов, но мужчина не сдавался и дошел до Верховного суда, который постановил отменить первое решение и вернуть дело на пересмотр.

Судьи высшей судебной инстанции сослались на статью 12 закона о защите прав потребителя, в которой говорится о то, что если покупателю не представили информацию, то он вправе расторгнуть договор и потребовать возвращения денег и выплаты морального ущерба.

Согласно законодательству, если продавец представил не всю информацию, то он несет ответственность за недостатки товара. Именно на это и указал Верховный суд РФ, а другие суды на это внимания не обращали.

Иван Юрьев

Читайте также:

Верховный суд запретил регистрацию некоторых автомобилей

Можно ли требовать доплаты от новоселов, разъяснил Верховный суд

Верховный суд разрешил россиянам прогуливать работу

Популярное

Всю правду о Медведеве выдал его приближенный

Массовый митинг прошел в Приморье

Двойные квитанции за услуги ЖКХ приходят приморцам

Ларьки и царьки: Трутневу придется смириться с Владивостоком 90-х
‡агрузка...
Загрузка...
Загрузка...