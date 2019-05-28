Если заключенный договор ущемляет права потребителя по сравнению с правилами, установленными законами и правовыми актами страны, то такие договоры признаются недействительными, сообщает DEITA.RU. Об этом на днях заявили Верховный суд РФ.

Поэтому, если риэлторы или агентства недвижимости требуют выплату неустойки во время отказа от сделки, то они поступают незаконно. При этом даже если данная статья была ранее прописана в договоре.

К примеру, с такой позицией столкнулся житель страны, на которого агентство недвижимости подало иск. В итоге суд встал на сторону покупателя, потому что не нашел доказательства того, что агентство понесло какие-то расходы.

Иван Юрьев