Верховный суд сказал, кого и на сколько можно штрафовать за нарушение самоизоляции

Верховный суд призвал к более низким штрафам за нарушение самоизоляции, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.



В распоряжение издания попал обзор судебной практики президиума Верховного суда, касающийся мер борьбы с распространением коронавируса.

Один из основных выводов, который делается в документе, заключается в том, что суды не должны наказывать граждан, которые отошли от места проживания слишком далеко или находились на улице без веской причины в случае, если они не поставлены на учёт как инфицированные коронавирусом или контактировавшие с больными.

Для таких людей Верховный суд призвал использовать в качестве санкции лишь предупреждение. Несмотря на это, в отношении таких граждан уже была использована ст. 6.3 КоАП, опираясь на которую Тверской суд Москвы приговорил к штрафам в 15 тысяч рублей девятерых молодых людей, которые отказывались покидать интернет-кафе, которое находилось в более чем 500 метрах от мест их проживания.

Под тем же предлогом там же на 50 тысяч рублей была оштрафована индивидуальная предпринимательница, которая продолжала оказывать клиентам парикмахерские и косметические услуги после введения в Москве режима всеобщей самоизоляции.

Таким образом, Верховный суд признал законным привлечение к административной ответственности по этой статье КоАП только людей с подозрением на заражение коронавирусной инфекцией, лиц, прибывших в Россию из эпидемиологически неблагополучных государств, тех, кто контактировал с заболевшими, тех, кто уклоняется от лечения опасного заболевания, а также тех, кто не выполняет предписание санитарного врача.

Для всех перечисленных категорий предполагается следующее наказание: для граждан — до 40 тысяч рублей, для должностных лиц или ИП — до 150 тысяч рублей, для юридических лиц — до полумиллиона рублей. В случае с ИП и юридическими лицами есть дополнение — для них также предусмотрена административная приостановка деятельности на срок до 90 дней.

Люди, которые нарушили «общегражданский» режим самоизоляции, введенный в большинстве субъектов России, а также юрлица или ИП, продолжившие работу после ввода ограничений, должны быть привлечены к ответственности по другой норме КоАП, а именно — ч. 1 ст. 20.6.1..

Санкции за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения предусматриваются более мягкие: до 30 тысяч рублей штрафа для граждан, до 50 тысяч рублей — для должностных лиц и ИП, до 300 тысяч рублей — для юридических лиц.