Иметь при себе распечатку электронного полиса ОСАГО водитель не обязан, сообщает DEITA.RU. Соответствующее постановление утвердил пленум Верховного суда Российской Федерации.

Хотя Правила дорожного движения и предписывают в случае оформления ОСАГО в электронном виде иметь при себе распечатку, сделанную на принтере, на сегодняшний день в законе данного пункта нет.

В связи с тем, что закон в России имеет большую юридическую силу, то ориентироваться нужно исключительно на него. В ПДД еще не успели внести необходимые изменения.

Стоит отметить, что отсутствие копии полиса создает трудности только тем сотрудникам ДПС, которые проверяют документы вдали от населенных пунктов, где нет интернета.

Ранее прошла информация о том, что за нечитаемые номера российских автолюбителей начнут лишать водительского удостоверения. Тут стоит отметить, что речь идет о тех случаях, когда это сделано целенаправленно.

Екатерина Брязгунова