Теперь банков можно не опасаться, сообщает DEITA.RU.



Россияне часто берут кредиты на покупку автомобилей. И также часто не выплачивают их, продавая машины. Об этом сообщает "Российская газета".

Так как автомобиль до окончания всех выплат принадлежит банку, то покупатель авто-залога может лишиться его и своих денег. Однако теперь Верховный суд поставил в этом споре точку – автомобиль всегда останется с новым хозяином – не его вина, что банк не уследил за заемщиком.

Елена Миронова