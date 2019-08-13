Решение высшей судебной инстанции России может отразиться на всей практике рассмотрения дел, касающихся ипотеки, сообщает DEITA.RU.

В Башкирии произошла история, значение которой, вероятно, на себе смогут почувствовать все, у кого есть ипотечный кредит.

Как пишет "Российская газета", одна из местных семей ответственно выплачивала кредит, внося все необходимые суммы во время и в полном размере.

Однако, в течение 10 лет уплаты долга, у граждан сменился кредитор. Он потребовал досрочно выплатить оставшуюся сумму.

Кроме этого, ему приглянулась сама квартира и он пожелал продать её на торгах под предлогом того, что у семьи имеются просрочки платежей.

С этими аргументами кредитор пошёл в районный суд, но там посчитали его доводы неправомерными. Однако, вышестоящая инстанция, с ним согласилась, решив, что ипотечное жильё можно выставить на торги.

В свою очередь заёмщики отправились за справедливостью в Республиканский Верховный суд, который постановил, что у суда нет никаких оснований отказать компании в требовании забрать заложенную у них квартиру по причине просрочки платежа.

Пересматривая по просьбе ответчиков это решение, Верховный суд России решил, что местная апелляция ошиблась, и перечислил те важные моменты, которые не заметили их башкирские коллеги.

Истцы, узнав о таком решении по их делу Верховного суда страны просто отказались от своего иска. И семья не потеряла жильё.

Дмитрий Шевченко