Верховный суд запретил чиновникам сводить счеты с россиянами

Теперь чиновники не смогут ответно обратиться в суд, если на тех пожаловались граждане. Проект будет действовать даже в том случае, если жалоба не подтвердилась, сообщает DEITA.RU.

Как сообщает «Российская газета», ситуация зрела давно – граждане регулярно жалуются на слова и действия чиновников в различные инстанции. При этом, чиновники, которые готовы к ответным действиям в отношении населения – тоже немало. Именно для таких случаев и было вынесено решение Верховного суда.

По тексту решения выходит, что официальная жалоба человека не может считаться клеветой. Между тем, ранее довольно много представителей власти и должностных лиц злоупотребляли своим правом и вступали в судебные тяжбы с жалобщиком даже в том случае, когда они не имели под собой смысла.

Александра Маслова