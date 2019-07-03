Теперь штрафы могут приходить только после фиксации нарушений автоматическими стационарными комплексами и с сертифицированных камер, установленных в машине, сообщает DEITA.RU.



Сейчас в России штрафы за превышение скорости в основном выписываются по показаниям с камер и автоматических систем фото и видеофиксации. Однако есть еще одна возможность выписать денежное наказание: фиксация нарушения с помощью мобильного телефона или камер на гражданских авто.

Однако Верховный суд запретил использовать два последних способа для автоматической отправки штрафов владельцам авто. В регламенте фиксации нарушений ПДД сказано, что выписывать штрафы в автоматическом режиме можно, только если фиксацию вели стационарные камеры или те камеры, которые установлены в специально оборудованных автомобилях. Соответственно, ни мобильные телефоны, ни регистраторы не могут попасть в этот список.

Ранее сообщалось о том, что в России могут запретить частные передвижные дорожные камеры видеонаблюдения.

Елена Миронова