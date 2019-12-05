Верховный суд запретил штрафы за превышение скорости

Штрафовать водителей можно только за проезд под одной камерой на высокой скорости, сообщает DEITA.RU.



Решение Верховного суда о запрете одного из штрафов для водителей, наконец, внесло ясность в КоАП. Как пишет РИА «ФАН», взимать штраф за превышение средней скорости незаконно.

Верховный суд рассмотрел дело жителя Смоленска, которого оштрафовали на 500 рублей за превышение средней скорости на трассе. Камеры типа «Бумеранг» зафиксировали время въезда на участок и выезда с него. Оказалось, что на участке в 227 километров средняя скорость была превышена на 25 километров в час.

Верховный суд не согласился с законностью вынесенного решения. Так как в ПДД отсутствует понятие «средняя скорость», а автомобиль не снимали постоянно на протяжение этого расстояния, то штраф постановили отменить.

Ранее сообщалось о том, что депутаты Госдумы в начале декабря рассмотрят полный запрет на использование камер фиксации превышения средней скорости.

Елена Миронова