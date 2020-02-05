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6 Декабрь 2019, 18:15

Верховный суд защитил уволенную за прогул женщину

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Инстанция доказала неправомерность решения работодателя

Верховный суд не позволил работодателю уволить женщину, которая заранее предупредила о своем пропуске работы, который произошел в виду уважительных обстоятельств и, более того, попросила сменщицу «подмениться», сообщает DEITA.RU.

Утром одна из сотрудниц фирмы не смогла выйти на работу – надо было срочно везти в больницу племянника, который сломал нос на школьной тренировке. Женщина быстро позвонила своей сменщице, которая согласилась выйти в этот день вместо нее. Затем написала смс начальнику, где попросила день отгула.

На это работодатель ответил ей отказом, после чего заявил, что сотрудница уволена.

Женщина обратилась в местные суды – там судьи встали на сторону начальства женщины, отметив, что та не предоставила доказательств того, что именно она забирала пострадавшего племянника из школы. А выход ее сменщицы на работу в указанный день – вовсе не доказательство.

Верховный суд же не дал своего согласия на решение районных инстанций. Ведь на следующий день женщина привезла начальнику все доказательства того, что ее племянник действительно пострадал – а позже получил медпомощь.

Инстанция разобралась с ситуацией, подчеркнув то, что уведомлять начальника о пропуске по смс было обычной практикой на этой фирме, а сменщица вышла на работу вовремя – таким образом, уволенная сотрудница обеспечила все меры для того, чтобы рабочий процесс продолжался в обычном режиме.

Дело будет рассмотрено далее, отметили в ведомстве.

Напомним, что это не первый раз, когда Верховный суд встает на сторону истцов, которым отказали районные инстанции. Дело в том, что в предварительном рассмотрении порой не учитываются важные детали и подробности ситуации, тем не менее, по закону играющие важную роль в результатах дела. 

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